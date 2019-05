Pizza à la saucisse italienne, pomme de terre et broccolini

Inspiré par les plats que vous aimez tant cuisiner sur le grill, Steven Raichlen nous propose dans Les incontournables du BBQ avec le Maître du Grill une délicieuse pizza.

Ingrédients

Pour les garnitures

1 c. à soupe de sel de mer

344 g (3/4 lb) de patates nouvelles, brossées et coupées en dés de 0,5 cm (1/4 de po)

1 bouquet de broccolini, coupé en travers en tranches de 0,5 cm (1/4 de po)

344 g (3/4 lb) de chair de saucisse en vrac douce ou épicée

1 oignon doux finement haché

1 tasse de fromage provolone râpé

Huile d’olive extra-vierge

1 pâte à pizza de base, divisée en deux

2 c. à soupe d’huile d’olive

Mode de préparation

1. Amener à ébullition 4,5 L d’eau salée. Ajouter les pommes de terre et le broccolini et faire bouillir jusqu’à ce qu’ils soient presque tendres, environ 2 min. Égoutter dans une passoire, rincer avec de l’eau froide et égoutter à nouveau.

2. Faire brunir les saucisses et les oignons dans un grand poêlon lourd. Brasser la chair de saucisse avec une spatule pour la séparer. Ceci prendra de 5 à 8 min. Augmenter la chaleur au maximum pour les 2 dernières minutes et ajouter les pommes de terre. Les pommes de terre doivent être dorées. Égoutter l’excès de gras de saucisse et laisser la mixture refroidir à température ambiante.

3. Ajuster votre grill pour une cuisson directe et préchauffer à feu vif. Étaler les pâtes à pizza et les déposer sur des plaques légèrement huilées. Marquer les pâtes sur la grille d’un côté pendant 1 à 2 min. Retourner et étendre le fromage, la mixture de saucisse et le broccolini.

4. Griller les pizzas encore 1 à 2 min ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu. Arroser les pizzas d’un filet d’huile d’olive. Couper chaque pizza en quartiers et servir immédiatement.

♦ La chaîne Zeste présente Les incontournables du BBQ avec le Maître du Grill, tous les lundis 19 h.