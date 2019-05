Prix de vente d'ensemble sommier-matelas: La Baie acquittée par la Cour du Québec

MONTRÉAL – La Compagnie de la Baie d’Hudson a été acquittée en Cour du Québec relativement à une poursuite dont elle faisait l’objet concernant les prix de vente d’un ensemble sommier-matelas.

L’affaire remonte aux années 2014 et 2015, alors que La Baie avait mis en vente l’ensemble grand-lit Wynnewood, un produit fabriqué exclusivement pour elle par l’entreprise Serta.

Cet ensemble sommier-matelas avait été mis en vente au prix courant de 3298,00 $ ainsi qu’à un prix réduit de 1298,00 $ ou 1288,00 $ selon les différentes promotions durant la période visée.

Instigateur de la poursuite, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a fait valoir devant la Cour, en s’appuyant notamment sur les résultats d’une enquête de l’Office de la protection du consommateur, que le prix de vente habituel de l’ensemble n’est pas le prix auquel l’ensemble matelas-sommier grand-lit a été vendu dans les magasins de La Baie. En fait, selon la preuve soumise par le DPCP, aucun ensemble n’a été vendu au prix régulier dans les magasins La Baie durant la période de référence.

De plus, selon le DPCP, le prix régulier n’a pas été judicieusement établi, suggérant qu’il était trop élevé par rapport à des produits similaires vendus par des concurrents. Aucun détaillant concurrent n’a toutefois été assigné comme témoin, et les prix rapportés par la poursuite n’ont pu être considérés par le tribunal suite à une objection de la défenderesse «qui ne peut donc les contre-interroger, notamment sur la composition des matériaux des matelas-sommiers ayant servi pour la comparaison [...]».

La Baie a fait valoir de son côté qu’elle a recours, pour la vente de matelas, à un modèle d’affaires de type «High-Low Prices», une pratique qui n’est pas interdite par la Loi sur la protection du consommateur.

«Cela signifie que La Baie affiche un prix courant plus élevé auquel elle s’attend raisonnablement à faire des ventes et applique, de temps à autre, d’importants rabais», peut-on lire dans la décision de la juge de paix magistrat Johanne White rendue la semaine dernière.

La Baie a aussi expliqué que ses périodes promotionnelles sont déterminées à l’avance et sont contrôlées à l’aide d’un tableau de conformité, afin d’assurer que les produits sont vendus à leurs prix réguliers pour plus de 50 % du temps par période de six mois.

«Contrairement à la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection du consommateur ne précise pas [...] la proportion des articles qui doit être vendue au prix habituel pour qu’un commerçant puisse se référer à son prix courant pour annoncer un solde [...]», a souligné la juge White dans sa décision.

«Le Tribunal n’a pu bénéficier d’une preuve démontrant hors de tout doute raisonnable une représentation fausse quant au prix courant du matelas par rapport à sa véritable valeur marchande», a conclu la juge.

Règlement de 4,5 millions $

Plus tôt cette semaine, le Bureau de la concurrence a annoncé que La Baie avait accepté de payer 4,5 millions $ pour régler une poursuite dont elle faisait l’objet devant le Tribunal de la concurrence pour des pratiques commerciales trompeuses concernant des ensembles de matelas et de sommiers. Dans ce cas, la Loi sur la concurrence avait été invoquée.