Que du bon!

Inspirée par les grandes charcuteries d’Europe, l’entreprise Charcuterie Charlevoisienne fut fondée en 2002 par Lyn Tremblay. Son objectif était simple : offrir des produits de qualité. Aujourd’hui, à l’aube du vingtième anniversaire, M. Tremblay peut se vanter d’avoir également réussi à assurer une relève depuis que ses enfants, Gabrielle et Fabrice, y sont impliqués.

L’entreprise a démarré ses activités modestement, mais, avec le temps, les projets ont pris de l’ampleur et des investissements ont été nécessaires afin d’agrandir les installations et ainsi répondre à la demande toujours grandissante.

« Notre père est notre modèle. Il a su nous transmettre sa passion. Il a lui-même beaucoup appris de son propre père. Mon frère et moi avons grandi dans l’entreprise. Nous sommes fiers de ce que notre père a bâti et espérons mener l’entreprise encore plus loin », explique la fille du fondateur, Gabrielle Tremblay.