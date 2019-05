Renée Zellweger bouleversante dans les premières images de Judy

C’est une Renée Zellweger complètement métamorphosée en Judy Garland que l’on peut voir dans les premières images du film biographique sur la légende.

Dans cette bande-annonce sans dialogue, la voix de Renée Zellweger, qui chante Somewhere over the Rainbow, est complètement bouleversante.

Les cinéphiles sont invités à aller «plus loin que l’arc-en-ciel» avec ce film sur les derniers mois de vie de la chanteuse et actrice américaine.

«C’est l’hiver 1968. Judy Garland, légende du showbiz, arrive à Londres pour se produire à guichets fermés au Talk of the Town. Le film Le magicien d’Oz a atteint une célébrité mondiale il y a 30 ans. Et depuis, si la voix de la chanteuse s’est affaiblie, son intensité dramatique n’a fait qu’augmenter», peut-on lire dans la description YouTube de la bande-annonce.

On suivra alors la difficile préparation de la chanteuse «fragile», indique Pathé, qui produit le film.

Le film Judy sera en salle cet automne.