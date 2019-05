Sainte-Marthe-sur-le-Lac pourra reconstruire sa digue

Le gouvernement du Québec autorise la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac à reconstruire et rehausser sa digue, endommagée par la crue il y a près de deux semaines.

«Maintenant que la phase de rétablissement est amorcée à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, nous nous devions de faire connaître le plus vite possible la décision gouvernementale concernant la digue. Aujourd'hui, nous voulons dire clairement à la population locale que nous sommes d'accord avec elle : la digue joue un rôle crucial de protection contre les inondations dans la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et elle pourra être reconstruite dès que possible», a affirmé la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault.

«Cette annonce représente pour notre administration, mais surtout pour notre population, une avancée majeure afin de sécuriser notre territoire», a affirmé la mairesse de la municipalité, Sonia Paulus, qui remercie le gouvernement d’avoir agi «avec diligence».

La digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac fait 5,4 kilomètres de long. Sa rupture en soirée le 27 avril dernier avait entraîné l’évacuation d’urgence de près de 6000 personnes.

