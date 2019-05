Tes influenceurs préférées organisent une journée de conférences à ne pas manquer

Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume sont de retour avec leur événement E-Influence, mais cette année, il y aura encore plus de participants excitants!

Après le succès de l’événement l’année dernière, les deux amies et créatrices de contenu ont décidé de récidiver avec une journée de conférences pour informer sur le marketing d’influence.

L’événement aura lieu le 31 mai prochain au studio l’Éloi, situé sur l’île de Montréal.

Voici qui seront présent, et de quoi ils vont parler:

1. Cindy Cournoyer & Lucie Rhéaume

Les deux co-fondatrices feront partie du panel Comment transformer sa passion de créateur de contenu en un travail à temps plein.

2. Laura-Gabriel

L’ancienne candidate d'OD Bali et youtubeuse fera aussi partie du même panel que Cindy et Lucie.

3. Joanie Pietracupa

La rédactrice en chef des magazines VÉRO et Édition Papier, va parler de La confiance en soi sur les réseaux sociaux.

4. Laurie Dion

La créatrice de contenu qui combat un cancer du cerveau depuis 2013 se joint à Joanie pour la conférence sur la confiance en soi.

5. Alanis Désilets

Une autre ancienne candidate d'OD Bali, Alanis utilise maintenant sa plateforme pour inspirer et véhiculer un message positif.

Elle va jaser de Comment bien user de son influence et faire une différence.

6. Jessie Nadeau

Se joint à Alanis Jessie Nadeau, cette créatrice de contenu qui se sert de sa notoriété pour parler de santé, de véganisme, mais aussi militer pour les droits des animaux et de la communauté LGBT.

7. Alice Morel-Michaud

La jeune comédienne qui parle souvent de féminisme et de santé mentale sur les réseaux sociaux va elle aussi jaser de Comment bien user de son influence et faire une différence avec Alanis et Jessie.

8. Mahay Dumas

Mahay a co-créé la compagnie de spray-tan et d'autobronzant Nuda. Son panel va discuter de Comment les micro-influenceurs peuvent faire leur place dans un marché assez saturé.

9. Jeremy Turpin et Jessica Rossi

Le couple, et les co-fondateurs de L.I.T. Média vont parler de leur parcours avec Mahay.

10. Léonie Pelletier

Léonie vient compléter ce panel avec Mahay, Jeremy et Jessica. Elle a lancé sa propre agence, CHAD Communications, en plus d’être youtubeuse et maman de deux garçons.

11. Elisabeth Rioux

L’influenceuse et entrepreneure vient parler de Comment créer une campagne de marketing d’influence lorsqu’on est une entreprise émergente.

Puisqu’elle a fondé 2 compagnies très lucratives, Hoaka Swimwear et Bamboo Underwear, Elisabeth connaît ce sujet!

12. Aurélie Sauthier

L’une des premières à avoir fondé une agence de marketing d’influence, Aurélie va aborder le sujet de L’importance de mesurer les résultats de sa campagne d’influence et comment.

13. Alex L’Abbée

Le mannequin et influenceur va faire partie de la conférence La création de contenu: mais quel contenu au juste?

14. Noémie Bannes

Se joint à Alex la créatrice Noémie Bannes. Ensemble, ils vont discuter des étapes de création, la différence entre les types de contenus, et plus encore.

Cela fait 7 conférences, et encore plus de surprises!

Vous pouvez vous procurer les billets au coût de 150$ juste ici. Il y a aussi une option à 25$ qui vous donne accès au cocktail après la journée de conférence.

Profitez-en!

