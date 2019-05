Toutes les influenceuses portent cette tendance trop «extra» et on adore!

Ces temps-ci, on voit plusieurs de nos influenceuses favorites arborer une tendance assez chic, merci: le satin.

Que ce soit une camisole, une robe, ou même un pantalon, le satin rend n’importe quelle tenue ultra «classy», mais cool à la fois.

Pour nous inspirer, on a fouiné dans les comptes Instagram de nos préférées et on a déniché plusieurs façons de porter le satin!

Voici 10 vedettes qui portent le satin comme des #queens:

1. Cindy Cournoyer

2. Lucie Rhéaume

3. Maud Poulin

4. Noémie Bannes

5. Alanis Désilets

6. Rafaëlle Roy

7. Noemy Petit

8. Elody Petit

9. Emy Jade

10. Lucie Rhéaume, encore

On adore leur look!

