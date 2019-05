Un énorme festival de tacos débarque à Montréal cet été et vous ne voulez pas manquer ça!

Amateurs de tacos, encerclez le 8 septembre 2019 dans votre agenda puisqu'un immense «party» de tacos débarque en ville!

C’est à cette date que le grand festival El Mercado Del Taco sera de retour pour une 2e édition colorée.

Le festival sera l’occasion de célébrer la culture mexicaine et, surtout, la BOUFFE! Encore une fois cette année, l’évènement prendra place à L’Espace Canal dans Saint-Henri.

Vous pouvez donc vous attendre à manger beaucoup de tacos et de churros, boire des margaritas et des banderas, regarder des lutteurs mexicains en action, le tout en écoutant de la fabuleuse musique mexicaine.

C’est également lors de cette journée que la compétition pour couronner la meilleure taqueria de l’année aura lieu. L’an dernier c’est le restaurant de la rue Bélanger, Mi Ranchito, qui a remporté les honneurs.

Bien que les tacos seront à l'honneur lors de cette journée, il y aura également un fabuleux bar à huîtres sur le site de l’évènement. Ce sera l’occasion de vous bourrer la panse comme il se doit.

El Mercado Del Taco

8 septembre 2019

à L’Espace Canal

