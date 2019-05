Washington tire à boulets rouges sur l’OACI

Inefficacité chronique, manque de transparence, impunité pour les harceleurs, graves problèmes informatiques : un ambassadeur américain y est allé d’une rare charge à fond de train contre la mauvaise gestion à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), dont le siège est à Montréal.

Photo courtoisie Fang Liu

Secrétaire générale de l’OACI

Dans un discours cinglant prononcé mardi à Washington, le représentant américain à l’OACI, Thomas Carter, a raconté la désillusion qu’il vit depuis sa nomination à ce poste par Donald Trump, à l’automne 2017.

« À mon grand désarroi, j’ai constaté que j’avais à passer beaucoup de temps à m’occuper de problèmes institutionnels de l’OACI, a-t-il déclaré. J’ai découvert une bureaucratie figée qui a du mal à garder le cap sur ses priorités centrales. »

M. Carter a dit ne pas comprendre pourquoi l’OACI multiplie ses champs d’intervention, alors que le tiers de ses États membres sont incapables d’afficher une conformité d’au moins 65 % en ce qui a trait aux normes de sûreté aérienne.

« Avec la menace terroriste à laquelle nous faisons face aujourd’hui, nous devrions tous trouver cette statistique complètement insatisfaisante », a-t-il affirmé.

Climat toxique

L’ex-pilote de la US Air Force et de la US Airways a ensuite soutenu que jusqu’à tout récemment, les employés de l’OACI n’avaient pas l’assurance d’être pris au sérieux lorsqu’ils dénonçaient des irrégularités. Toute enquête interne devait être autorisée par la secrétaire générale, Fang Liu.

« Ainsi, une atmosphère qui a laissé libre cours à des harceleurs sexuels, des intimidateurs, et j’en passe, était tolérée, a-t-il lâché. Il y avait près de 100 postes vacants à l’OACI à la fin de 2018, et ce n’est pas étonnant. »

L’organisation a finalement agi en créant un « comité des enquêtes » indépendant de Mme Liu.

Logiciels malveillants

En revanche, l’OACI n’a toujours pas terminé le renforcement de ses systèmes informatiques dans la foulée de la série de cyberattaques dont elle a été victime depuis 2016 et qu’elle a tenté de dissimuler.

Selon la CBC, le groupe chinois Emissary Panda est derrière ces piratages.

Les États membres « ont dû se défendre contre des attaques provenant de logiciels malveillants qui émanaient de l’OACI, a relaté Thomas Carter. Pour dire les choses franchement, les systèmes de l’OACI ont été totalement exposés par l’acteur d’un État étranger ».

Le diplomate a qualifié de « vraiment regrettable [...] le manque de détermination » de l’OACI à s’occuper de ce problème « de manière transparente ».

« Le conseil [de l’OACI] a récemment exprimé un important manque de confiance à l’égard de la sécurité des systèmes informatiques existants et a recommandé des gestes concrets pour déterminer, une fois pour toutes, s’il y a encore des logiciels malveillants au sein de l’OACI », a-t-il révélé.

Dans une déclaration envoyée au Journal en anglais, l’OACI a assuré qu’elle travaillait à corriger les « lacunes » de ses systèmes informatiques. Le texte n’aborde pas les autres critiques de M. Carter.

« Le Canada s’attend à ce que les organisations internationales, dont l’OACI, soient aussi efficaces et transparentes que possible », a quant à lui commenté le gouvernement Trudeau.