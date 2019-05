VANDAL BEAUDRY, Monique



À Montréal, le 5 mai 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Monique Beaudry, épouse de feu Louis Vandal et prédécédée de son fils Luc.Elle laisse dans le deuil son fils Gilles Vandal, ses petits-enfants Andréanne, Hélène et Jean-François, son arrière-petite-fille Abigaël, son frère Jacques Beaudry (Louise), autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances:MONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle dimanche 19 mai à compter de 10 heures. Une liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 13 heures. L'inhumation des cendres aura lieu, ultérieurement, au cimetière St-Enfant-Jésus à Pointe-aux-Trembles.