ROGERS BIRON, May



À Montréal, le 3 mai 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Madame May Rogers Biron, épouse de feu Monsieur Lucien Biron.Elle laisse dans le deuil ses enfants Roger (Madeleine), Hélène (Marc), Diane (Raymond), Rose et Jocelyn (Manon), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères Ronald, Guy, Pierrot et Denis Rogers, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 15 mai 2019 de 10h30 à 21h, un hommage aura lieu ce même jour à 20h, au complexe funéraireLa famille tient à remercier le personnel de la residence Ernest-Routhier et l'Hôpital Notre-Dame de Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer de Montreal ou à la Fondation des maladies du coeur serait apprécié en sa mémoire.