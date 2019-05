BRODEUR, Jean-Paul



De Repentigny, le 23 avril 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Jean-Paul Brodeur.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Lucienne Tremblay, ses enfants Maurice (Doris), Mario, Lorraine (Gaëtan) et Chantal (Mikaël), ses petits-enfants Mathieu et Geneviève (Samuel), ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h. Les funérailles suivront à 16h en la chapelle duDes dons à la Fondation québécoise du cancer ou à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.