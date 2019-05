BERTRAND, Lorraine



17 mai 1941 - 7 mai 2019À son domicile de Saint-Colomban, entourée d'amour, le 7 mai 2019, à l'âge de 77 ans, après un dur combat contre le cancer, Lorraine nous a quittés.Épouse en premières noces de feu Jean Théorêt et en deuxièmes noces de feu Guy Raymond, elle laisse dans le deuil ses filles Manon Théorêt (Daniel Hallé), feu Johanne Théorêt (feu Serge Delcourt), Nicole Théorêt (Mario Castonguay), Lynda Théorêt (Robert Kutchko) et Mireille Théorêt (Stéphane Boivin), ses neuf petits-enfants, ses quinze arrière-petits-enfants, ses soeurs Gisèle, Mado et Huguette, ses frères Mario, Charles et Henri, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 18 mai 2019 à 11h à l'église de Saint-Colomban, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille sera présente à l'église à compter de 10h30 pour recevoir les condoléances.Un très grand merci au département d'oncologie de l'Hôpital de Saint-Jérôme pour les bons soins reçus.