DUCLOS, Yves



Le 3 mai, à l'âge de 79 ans, est décédé Yves Duclos, époux de Jeannine Senécal.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Patrick (Julie), Eric (Chantal) et Stéphan (Yudenia), ses petits-enfants Yannick, Kevin (Dèmie), David, Michael et Coralie, ses frères Gaétan (Carmen) et Yvon (Marguerite), sa soeur Monique, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera à :7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comle dimanche 19 mai de 10h à 14h30. Une liturgie de la Parole sera célébrée en la chapelle de la résidence funéraire à 14h30.