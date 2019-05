PRÉFONTAINE, Gaston



À la Maison Michel-Sarrazin, le 13 avril 2019, à l'âge de 66 ans, entouré de l'amour des siens, est décédé M. Gaston Préfontaine. Fils de Gérard Préfontaine et de Pauline Messier, il demeurait à Berthier-sur-Mer.Il laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Sylvie Gravel), Annie (Nicolas Gilbert) et Marilyn (David Girard); ses petits-enfants: Jakob, Robin, Léonie, Adèle, Benjamin et Ariane; ses frères: Yves (Suzelle Massicotte), Roger (Suzette Dubé), Serge (Fatima Dadi), Alain (Isabelle Salvas) et sa soeur Danielle. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et des ami(e)s.Les arrangements funéraires ont été laissés aux soins du:224 ST-VALLIER OUESTQUÉBEC, QC, G1K 1K2Selon le désir de Gaston, une cérémonie a eu lieu avant son décès afin que tous ses proches puissent lui dire un dernier au reveoir et se rassembler en sa compagnie. Un hommage intime sera prévu avec la famille immédiate.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour leur dévouement exceptionnel, leur grande humanité et les bons soins à l'égard de M. Préfontaine.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin (801, Grande Allée Ouest, bur. 124, Québec, QC, G1S 1C1) ou à la Fondation de La Maison d'Hélène (350, avenue Saint-David, Montmagny, Québec, QC, G5V 4P9), un projet qui lui tenait à coeur.