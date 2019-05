BLAIS (née OZELL), Emilie



À Laval, le 7 mai 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Emilie Ozell, épouse de M. Ernest Blais.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Lucie (Jean), Monique (Tim) et Johanne (Denis), ses six petits-enfants Marie-Elaine (Karl), Véronique, Gabriel, Kristin, Charlotte et Julien, son arrière-petit-fils Henri, ses soeurs Marie, Mathilda, Thérèse et Suzanne, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 6 juin 2019 de 18h à 21h au complexe funéraire :L'inhumation aura lieu le samedi 8 juin 2019 à 11h au cimetière de La Macaza.