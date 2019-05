FORANT, Roger



À Sainte-Agathe-des-Monts, le mardi 7 mai 2019 est décédé, à l'âge de 82 ans Monsieur Roger Forant, époux bien-aimé de Dame Louise Daviault.Outre son épouse, il laisse dans deuil sa fille Johanne, ses soeurs Suzanne et Denise, ses frères Pierre et Jean, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le lundi 20 mai 2019 à 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés (www.cancer.ca).