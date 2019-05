CHARTRAND, Suzanne



Le 27 avril 2019, est décédée à l'âge de 58 ans, madame Suzanne Chartrand, épouse de monsieur Julien Lauzon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa mère Reina Carrière (feu Réal Chartrand), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses tantes et oncles, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 mai 2019, de 15h30 à 17h et de 19h à 21h à la :L'inhumation aura lieu à Lachute le samedi 18 mai.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie.La famille tient à remercier l'équipe des soins de l'urgence de l'hôpital Charles-Lemoyne.