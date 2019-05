LAURENDEAU, Jean



Le 22 avril 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Jean Laurendeau, époux de feu Lucille (née Vincent) Ménard Laurendeau.Il laisse dans le deuil ses enfants Francine, Denis (Louise), François (Carolle) Ménard, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que son frère Pierre (Georgette Couture) et sa soeur Thérèse Ducharme, de même que de nombreux et bien-aimés nièces et neveux.La famille recevra vos condoléances le samedi 18 mai 2019 dès 14h au4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7