CHERRIER (née Robert), Hélène



Le 6 mai 2019, est décédée Hélène Robert, de Chambly, épouse de Gérard Cherrier, fille de feu Émile Robert et de feu Olivine Maheu.Outre son époux, elle laisse dans le deuil, sa soeur Élise, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera à:933, BOULEVARD PÉRIGNYCHAMBLY, QC J3L 5H5www.dignitequebec.comle jeudi 16 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le vendredi 17 mai à compter de 9h. Les funérailles seront célébrées le vendredi 17 mai à 11h en l'église Saint-Joseph de Chambly, 165 rue Martel, Chambly.Un don à la Fondation Santé pour la vie de l'hôpital du Haut-Richelieu serait apprécié.