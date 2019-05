GIGNAC, Gérard



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Gérard Gignac, survenu à Montréal, le 4 mai 2019, à l'âge de 81 ans. Il part rejoindre ceux qu'il a aimés.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Jacqueline Gignac, ses enfants Sylvie, Sylvain et Julie, ses petits-enfants Kim (Benoît), Kevin, Vicky, Thomas et Raphaël, ainsi que d'autres proches parents et amis.La famille recevra les condoléances à la:le dimanche 19 mai 2019 de 14h à 18h. Une cérémonie hommage suivra dès 18h en la salle de célébration de la résidence funéraire.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du centre d'hébergement Notre-Dame-de-la-Merci pour leurs bons soins et dévouement auprès de Gérard.