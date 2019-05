BEDARD, Peter

Entouré de tous les siens, Peter est décédé le 7 mai des suites d'une courte maladie. Il était le père de Wanda, Jeffrey et Michael. Outre ses enfants, il laisse dans le deuil ses belle-filles : Susan Worth, Christine Lepage, Hélène Martel; ses petits-enfants : Nicholas, Liah, Vida, Jeremy, Sasha, Jessica, Alexander, Cassandra; ses arrière-petits-enfants : Finley, Jackson; son âme soeur et partenaire d'aventures : Janice Schneider; ses soeurs : Bernice, Mary, Rita, Claire, Muriel; ainsi que ses nombreux parents et ami(e)s, spécialement du Club Kiwanis Lakeshore Montreal. Il fut prédécédé par son fils aîné : Wayne, ses bébés : Mark, Maria; son épouse adorée Violet De Board; sa compagne pour plusieurs années : Yolande Servant Dunne; ainsi que ses frères et soeurs : Bernie, Martin, Richard, Victor, Clarence, Eddie et Therese.Né à Masson, Québec, il était l'aîné de 13 enfants. Il était très fier de ses origines et de son héritage irlandais. En dépit d'un milieu modeste, Peter s'est accompli en affaire, dans sa communauté grâce à son travail acharné. Dès son arrivée à Montréal, il commença son apprentissage dans la fabrication métallique. Par la suite, il a fondé et dirigé plusieurs entreprises dans ce domaine, telle que la Aluminum Welding en 1961, qui fut suivie par Bedard Tankers, Bedarco McGruer et d'autres. Il était fier de ses réalisations , il aimait son travail et appréciait côtoyer les nombreuses personnes qu'il a embauchées au fil des ans. En 1982, il fut honoré d'être nommé le Grand Marshall de la Parade de la Saint-Patrick.Peter n'oublia jamais l'importance de remettre au suivant. Les 50 années passées à servir au sein du Club Kiwanis Lakeshore Montreal représentent bien son grand engagement. Ses comparses garderont en souvenir son dévouement dans le support qu'il accordait aux importants projets pour supporter les jeunes et les familles de Montréal. Tous lui reconnaissent les qualités d'altruisme, de loyauté, son amour de la vie et son incroyable vivacité d'esprit.La famille recevra les condoléances le lundi 13 mai 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h, au :22025 ROUTE TRANSCANADIENNE, SENNEVILLE, QC, H9X 3L7, 514 457-4440Les funérailles seront célébrées le mardi 14 mai à 10h30 en l'église Saint-Edmund de Canterbury, 105 boul. Beaconsfield, Beaconsfield, Qc, H9W 3Z8.Au lieu de fleurs, des dons faits à la fondation de Kiwanis Lakeshore ou à votre choix seraient grandement appréciés. Nous vous invitons à signer le registre en vous rendant au www.bvfc.ca et en sélectionnant son avis de décès.