LEGAULT (née LEFEBVRE)

Monique



Le 27 avril, à l'âge de 69 ans, est décédée Monique Lefebvre, épouse de Michel Legault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sophie (Steve), Caroline (Daniel), Jean-Marc et Marie-France (Patrick), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 18 mai de 9h à midi et de 14h à 17h à :7679 BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.com