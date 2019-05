COLLIN, Thérèse née Vallée



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Thérèse Vallée, épouse de feu Pierre-Ovide Collin.La défunte laisse dans le deuil ses enfants, feu Lisette, Jocelyne, Jean-Pierre (Louise Tessier), Gilbert et Marcel (Maude Fréchette), ses petits-enfants, Marie Eve, Isabelle, Guillaume, Émilie, Jean-Christophe, Samuel, Maggie et Raphaël, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera après la mise en terre au cimetière Saint-François D'assise (6893 Sherbrooke est, Montréal) qui se fera à 11 heures le lundi 13 mai suivie d'une réception à la salle Magnus Poirier (6828, Sherbrooke Est, Montréal).Des dons à la Société Alzheimer sont suggérés...