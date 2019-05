CARDINAL (Bodson), Micheline



À Repentigny entourée des siens, est décédée paisiblement le 5 mai, à l'âge de 72 ans, Mme Micheline Bodson, épouse de M. André Cardinal.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Nathalie), Manon (Stéphane) et François, ses petits-enfants Jessica (Patrick), Stéphanie, Roxanne, Marc-Antoine, Martine, Maxime, Julien et Xavier, ses arrière-petits-fils Elliot et Antoine, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, au:15005 SHERBROOKE ESTPOINTE-AUX-TREMBLESH1A 3X1514-498-7682Condoléances:www.cimetieremontroyal.comle vendredi 17 mai de 13h à 16h suivi du service funéraire en la chapelle du complexe.En sa mémoire, des dons à la Fondation Le Phare enfants et familles seraient grandement appréciés.