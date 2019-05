GERVAIS, Roger



De Charlemagne, le 9 mai 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Roger Gervais.Il laisse dans le deuil son épouse madame Denise Bohémier, ses filles Mylène (Michel Lymburner) et Martine (Denis Soucy), ses petits-enfants Kym, Lenny et Shawn, ses frères et soeurs Gaétan, Denise, Sylvia et Normand, son beau-frère et ses belles-soeurs Carmen, Diane (Michel Carufel) et Johanne ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.Des dons à la Maison Adhémar-Dion seraient appréciés.La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles de la Maison Adhémar-Dion pour leurs bons soins.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi de 9h à 10h au complexe funéraireLes funérailles auront lieu le samedi 18 mai à 11h en l'église Sts-Simon-et-Jude (85 rue du Sacré-Coeur, Charlemagne).