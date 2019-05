MORISSETTE, Marie-Paule

(née Laniel)



À Beauharnois, le 14 avril 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Marie-Paule Laniel, épouse de M. André Morissette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne (Claude Dagenais), Linda, France (Ghislain Poissant) et ses petits-enfants : Samuel, Stéphanie, Xavier et Zachary.Elle laisse également son frère Jean-Claude Laniel (Carmelle), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, de même qu'autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le samedi 18 mai 2019 à 11h en l'église St-Clément de Beauharnois (183, chemin St-Louis). Sa famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10h.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation de la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges.www.mspvs.orgSTÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200