PINSONNEAULT, Lord



Le 7 mai 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Lord Pinsonneault, de Montréal, originaire de Saint-Constant, époux de feu Mme Rita Pitre.Il laisse dans le deuil ses enfants Nicole et Pierre (Linda), sa belle-soeur Ida, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire:180, RUE SAINT-PIERRESAINT-CONSTANTTel: 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le vendredi 17 mai de 13h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 18 mai dès 9h.Les funérailles auront lieu le même jour à 11h en l'église Saint-Constant (242, rue Saint-Pierre). L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial.