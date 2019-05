LAFRAMBOISE, Christine



Le 28 avril, à l'âge de 68 ans, est décédée Christine Laframboise, épouse de feu Jean-Guy Chenel, fille de feu Anthony Laframboise et de feu Gilberte Laframboise.Elle laisse dans le deuil ses enfants Frédérick (Karren), Patrick (Souad) et Brigitte, ses petits-enfants, sa soeur Constance (Patrice) ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 18 mai de 9h à midi à :7679, BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole sera célébrée en la chapelle de la résidence funéraire, ce même jour, à midi.La famille tient à remercier tout le personnel du département d'oncologie de l'hôpital Charles-Lemoyne ainsi que le centre palliatif du CHSLD Champlain pour les bons soins prodigués.Un don en son nom peut être fait à la Société canadienne du cancer.