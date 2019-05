BÉLAND FORGET, Alma



Au CHRDL de Joliette, le 2 mai 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Alma Forget, épouse de M. Roger Béland, demeurant à Ste-Julienne.Outre son époux, la défunte laisse dans le deuil ses enfants François (Christine Lapointe), Benoit (Danielle Pothel) et Martin, ses petits-enfants Pierre-Marc (Alicia Lafontaine), Samuel, Xavier, Zachary, Lauriane et son arrière-petite-fille Mélia, ses soeurs Carmen, Adèle (René Lesage), Diane, Claudette, ses frères Eugène (Aline Lévesque), Serge (Lise Desroches), autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances le vendredi 17 mai de 19h à 22h et samedi à compter de 9h à la résidence de la:2545, RUE EUGÈNE-MARSANSTE-JULIENNELes funérailles auront lieu le samedi 18 mai à 11h, en l'église de Ste-Julienne. Direction funéraire: