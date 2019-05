ROBIDOUX, Estelle

(née Trudeau)



Au Centre hospitalier Anna-Laberge, le 30 avril 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Estelle Trudeau, de Saint-Isidore, épouse de feu Alfred Robidoux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Angelina Notaro), Pierre (Francine Varin) et Claude (Marlène Bélanger), ses petits-enfants Frédéric, Marilyne, Michael, Carolyne et Nicolas, ses arrière-petits-enfants Kélia, Logane, Léonard et Thomas, ses soeurs Monique et Marthe, son frère Bernard, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.Elle a été confiée auwww.poissantetfils.caLa famille recevra vos condoléances le samedi 18 mai à compter de 12h30 en l'église Saint-Isidore. Les funérailles auront lieu à 14h, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.