PERREAULT, Gemma



À Montréal, le 6 mai 2019 à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Gemma Perreault, conjointe de M. feu Léo-Paul Nicol.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (feu Guylaine Dostie), Serge (Carole Varennes), Denise (Guy Harper), Robert (Diane Petel), Yves (Dominique Phaneuf); ses petits-enfants Anne, Maude, Marilou, Simon, Maxime, Marianne, Louna; ses frères et soeurs Francine (feu Camille Garant), Bertrand (Alfrédine Bouchard), Daniel (Micheline Reid-Perreault), Lise (Roger Gosselin), Christiane; de nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances à la:le mardi 14 mai 2019 de 16h à 21h. Un hommage par la famille suivra, dès 21h, au salon d'exposition.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.Un grand merci au personnel de CHSLD Nicolet (2e) pour les soins attentionnés envers notre mère.