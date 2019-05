CÔTÉ, Gilles



À Mercier, le 5 mai 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Gilles Côté, époux de Mme Ginette Cadorette.Parti rejoindre sa petite-fille Mégane, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses deux filles Carole et Guylaine (Patrick Roy), ses petits-enfants Éliane, Mikaël, Alexis, Mathéo et Océane, ses frères, sa soeur, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 mai 2019 à compter de 11h à la:MICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAISMERCIERwww.rfmtheriault.caUne liturgie de la Parole aura lieu à la chapelle du salon à 15h. Inhumation à une date ultérieure.