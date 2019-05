PILON (BERGIN), Louise



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Louise Pilon (Bergin), le 28 avril 2019 à l'âge de 75 ans. Elle est allée rejoindre son conjoint René Simard.Elle laisse dans le deuil ses enfants, James (Nicole) et Steven (Annick), ses petits-enfants Amy, Juliette et Gabriel, ses soeurs Denise et Jeannine ainsi que neveux, nièces, parents et amis.Un hommage est prévu le lundi 20 mai 2019 de 13h à 15h auxCOLLINS CLARKE MacGILLIVRAY WHITE307, RIVERSIDEST-LAMBERTLa famille est reconnaissante envers tout le personnel du CHSLD Champlain - soins palliatifs pour les bons soins et leur soutien.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons pour la recherche sur le cancer, plus particulièrement sur la recherche du mésothéliome.