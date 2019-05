DANIS, Noël ing.



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur Noël Danis ing., survenu le 5 mai 2019.Il laisse dans le deuil son épouse Madame Yvette Lamer ainsi que ses enfants: Johanne (Serge), Richard (Ginette), André, Carole (Marc-Alain), Nicole (Claude), Nathalie (Stéphane).Il laisse également ses petits-enfants: Jonathan, Jérémie (Lydia), Sonia, Simon (Jacinthe), Marilou, Sabrina ainsi que ses deux arrière-petites-filles: Éliane et Aurélia.Il laisse aussi ses frères Daniel et Gilbert (Thérèse) et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 16 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h et le vendredi 17 mai dès 9h au:FABREVILLE, LAVAL(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le vendredi 17 mai à 11h en l'église St-Ferdinand, 3250, Esther, Fabreville Laval.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'oeuvre de votre choix.