BOUCHARD, Marguerite



À Montréal, le 8 mai 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Marguerite Bouchard, épouse de feu Roger Désalliers.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean (Marielle), Manon (Claude) et Pierre, ses petits-enfants Éric, Alain, Sophie et Julien, ses arrière-petits-enfants Alexy, Nicolas, Éloik et Léanne ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 mai de 10h à 13h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700, rue Beaubien Est à Montréal (H1M 3E3). Une cérémonie suivra à 13h à la chapelle du complexe funéraire.