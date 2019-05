GUERRA, Lorenzo



À Montréal, le 24 avril 2019 est décédé, à l'âge de 91 ans, M. Lorenzo Guerra, époux de Mme Armande Riendeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Michèle Riva), Carole (Georges Benoit), Pierre (Louise Archambault) et Alain (Sylvie Therrien), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :dimanche le 19 mai, de 13h à 17h.Une cérémonie de la Parole aura lieu à 17h en la chapelle du complexe.