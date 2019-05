DENIS, Christiane



À Saint-Jérôme, le 29 avril 2019, est décédée Mme Christiane Denis.Originaire de Montréal, fille d’Isidore et Germaine (Archambault), elle laisse dans le deuil son conjoint Jean-Pierre Côté, son fils Yannick Denis-Trudel, sa bru Veronica Galicia Lopez, sa petite-fille Flavie, son frère Michel, ses nièces Jacinthe et Maya, son neveu Canek, et de nombreux(ses) ami(e)s.La famille recevra les condoléances au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.comle dimanche 12 mai de 16h à 21h, le lundi 13 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h, et mardi de 10h30 à 12h.Elle est morte entourée d’amour, de soins et de tendresse.