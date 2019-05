HARVEY, Jacques Guy



De Boucherville, le 8 mai 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé Monsieur Jacques Guy Harvey, époux de feu Janine Harvey et père de feu Martine.Il laisse dans le deuil ses enfants, Christian (Elza) et Julie, ses petits-enfants: Jasmine (Michel), Justine, Matthew et Thomas, ses arrière-petits-enfants: Tristan et Spencer, ses soeurs: Ghislaine (feu Louis) et Margot (feu Gaston), sa compagne de vie Yolande Filteau ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 mai 2019 de 13h00 à 16h00 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h00 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Charles-Lemoyne ainsi que le CLSC de Varennes pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en mémoire de Guy Harvey.