SAINT-JEAN, Pierre



7 février 1935- 8 janvier 2019À l'hôpital Charles-Lemoyne, le 8 janvier 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Pierre Saint-Jean, conjoint de madame Denyse Proulx, fils de feu monsieur Hubert Saint-Jean et de feu madame Olivette Cloutier. Originaire de Sherbrooke, il demeurait à Brossard.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Denyse, ses enfants chéris Diane (Lyne), Patrice (Marie-Josée) et Danièle, son petit-fils, sa fierté, Yannick (Natacha), son arrière-petit-fils d'amour, Bryan, son frère Michel (Léona) ainsi que tous les autres membres de sa famille sans oublier ses amis.Il était retraité d'Hydro-Québec et membre des CPA.La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins intensifs pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.La famille vous accueillera le samedi 18 mai de 9h à 10h45:933 BOUL. PÉRIGNYCHAMBLY, QC J3L 5H5www.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées ce même jour à 11h en l'église Saint-Joseph de Chambly (164, rue Martel, Chambly).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer (prostate).