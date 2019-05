FRANCESCUCCI Gianni Vittorio



Au Centre hospitalier de la Cité-de-la-Santé de Laval, le 1er mai 2019, à l'âge de 81 ans est décédé Gianni Vittorio Francescucci.Outre ses enfants Julie et Adèle, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs Gino, Emilio, Fiore, Eugenio, Carmelina, Pia et autre parents et amis.La famille vous accueillera au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.comle mardi 14 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h. Les funérailles auront lieu le mercredi 15 mai à 11h à l'église Notre-Dame-de-la-Défense située au 6841 Henri-Julien à Montréal et de là au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, lieu de la sépulture.