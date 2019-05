MALO, Donald



À l'Hôpital Cité de la Santé de Laval, le 6 mai 2019, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Donald Malo, fils de feu M. Gérard Malo et de feu Mme Solange Desroches, frère de Doris Malo (Florent), Sylvain Malo (Isabelle) et Carole Malo, demeurant à Laval.Le défunt laisse dans le deuil, sa fille Juliane ainsi qu'autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 18 mai 2019 à compter de 10h à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.51 MARCEL LÉPINEST-JACQUES DE MONTCALM, J0K 2R0www.residencelegare.comUne liturgie de la Parole aura lieu le samedi 18 mai 2019 à 16h à la chapelle de la résidence funéraire.