HUNEAULT, Claire (née Lépine)



De Ste-Adèle, le 6 mai 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Claire Lépine, épouse de feu M. Bernard Huneault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel, Gaétan (Judy), Robert (Céline) et Claude, ses petits-enfants Jessi-Lee, Alexis, Megan, Mathieu et Laurence, ses arrière-petits-enfants Dakiel, Alizée, Juliane et Léa, son frère et ses soeurs Denise, Jean-Guy et Madeleine ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 8 juin dès 10h en l'église de Mont-Rolland. Les funérailles auront lieu ce même jour à 11h, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. Direction funéraire: