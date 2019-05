MORETTI, Jeannine

née Lavallée



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Jeannine Lavallée, épouse et mère tant aimée, survenu le 7 mai 2019, à l'âge de 87 ans.Elle laisse dans le deuil Marcel Moretti Junior son tendre époux des 60 dernières années, son fils Eric, sa fille Sandra, ainsi que ses petits-enfants Claudia, Valérie, Alexandre et William, sa soeur Lise, sa belle-soeur Claudette et ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 12 mai 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h. Les funérailles seront célébrées le lundi 13 mai 2019, à 14h en l'église St-Léonard située au 5525, rue Jarry est, St-Léonard.