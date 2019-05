SIROIS BOILEAU, Denise



À Longueuil, le 30 avril 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Denise Sirois épouse de feu Claude Boileau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Christian (Francine), Nathalie et Josée, ses petits-enfants Jean-Philippe, Marjorie (Christopher), Jordan (Emmanuelle) et Francis (Camila), ses arrière-petits-enfants Olivier, Victor et Élizabeth, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 mai 2019 de 10h à 15h au Complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe à 15h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de cardiologie de Montréal (icm-mhi.org) ou à la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher (fondationhpb.org).