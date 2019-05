TARTE, Pierre



À Sherbrooke, le 7 mai 2019, entouré des trois femmes de sa vie, M. Pierre Tarte a paisiblement tiré sa révérence à l'âge de 75 ans.Fils de feu Jacques Tarte et de feu Gertrude Decelles, et précédé de son frère Robert (Pauline) et de sa soeur Claire (Jacques), il laisse dans le deuil ses filles adorées: Marie-Pierre et Eugénie (Christian); ses petits-enfants chéris: Camélia, Béatrice, Louis et Julia; la mère de ses enfants, Pauline Roy; son frère Jean (Sylvie) ainsi que ses soeurs Danielle (Robert), Marie-Andrée (Pierre) et Madeleine; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Roy, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces; d'anciens collègues et élèves du Salésien ainsi que d'autres ami(e)s.La famille recevra les condoléances le samedi 18 mai 2019 dès 13h à laUne célébration de son passage parmi nous suivra au même endroit à 15h.Sincères remerciements à "Madame Audette" et au personnel de Saint-Vincent pour les soins prodigués en particulier à Jean Laurendeau.En guise de témoignages de sympathie, des dons à la Rose des vents de l'Estrie seraient appréciés.www.rosedesvents.com