FOURNIER, Suzanne



Le 11 avril 2019, à l'âge de 67 ans, est décédée dame Suzanne Fournier, épouse de Fernand Fontaine.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Sophie, Annie et Alexandre, ses petits-enfants: Nahélou, Mia, Mathias et Lily-Rose.Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs: Jean-Marc, Édith, Onil, Françoise, Anne et Pierre, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Un hommage a été célébré le 18 avril dernier.