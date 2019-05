Ce bar à balcon est LA chose qu’il vous faut pour profiter de l’été montréalais au maximum

L’été ne dure tellement pas longtemps, au Québec, qu'il est important de profiter au maximum de chaque instant que vous avez au soleil.

Par contre, si vous habitez en ville, ce n'est parfois pas si évident de le faire, car les balcons d’appartement ne sont pas toujours accueillants.

La jeune entreprise Demain Dimanche vient toutefois régler ce problème avec son bar à balcon!

Le bar à balcon, que deux entrepreneurs ont créé avec la gang d'Ivy Studio, peut être installé sur la majorité des balcons montréalais.

Il y a en effet deux versions du bar: l’une qui peut être installée sur une balustrade carrée ou en demi-lune, et une autre adaptée aux balustrades rondes.

Avec ce bar à balcon, vous pourrez bruncher en amoureux au soleil le matin, prendre un verre avec des amis en après-midi ou même travailler en direct de votre balcon quand vous en avez envie!

Pour vivre la belle vie sur votre balcon, vous devrez débourser de 160$ à 180$, selon la forme de votre balustrade. Toutefois, comme Demain Dimanche vient tout juste d’apparaître dans le paysage montréalais, l’entreprise offre des rabais de prévente. Les prix varient donc entre 140$ et 150$ actuellement, mais faites vite, car ces rabais sont éphémères.

Pour vous procurer votre bar à balcon, apprendre comment l’installer ou simplement en savoir plus sur cette invention très cute, c’est ici.

