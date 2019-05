PRESCOTT, Marcel



À Laval, le 27 avril 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Marcel Prescott, époux de Mme Marie Charbonneau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Louise, Dominique, Johanne et Martin ainsi que leur conjoint(e)s, ses petits-enfants David, Sophie, Katérie, Ariel et Geneviève, son arrière-petit-fils Félix ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 18 mai de 14h à 18h. Une cérémonie aura lieu à 18h00 au même endroit.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.Une messe sera également célébrée en l'église St-Vincent-de-Paul, le samedi 8 juin à 10h.