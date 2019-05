Cheerleading: un gym de Pierrefonds parmi les meilleurs au monde

Montréal constitue désormais une plaque tournante dans le monde du «cheerleading» et c’est en grande partie grâce à l’association Flyers All Starz qui a ajouté trois médailles d’or lors des récents Championnats du monde tenus à Orlando, en Floride.

«Nous sommes le seul gym au Québec à avoir déjà gagné le championnat du monde et nous venons de l’emporter dans trois catégories différentes», a indiqué fièrement Vanessa Jacob-Monette, entraîneuse et copropriétaire de Flyers All Starz.

Au total, depuis 2011, l’association de Pierrefonds a remporté sept titres mondiaux. Les trois de cette année viennent toutefois consacrer, à n’en point douter, la place des Flyers All Starz parmi les meilleurs gyms au monde.

Déjà, les exploits du passé avaient ouvert différentes portes aux nombreux athlètes dirigés par Jacob-Monette et Charles Lanoue au fil des ans. Par exemple, en 2018, plus de 20 filles ont représenté le Canada aux activités entourant les Jeux olympiques de Pyeongchang.

«Ç’a été une expérience incroyable, a commenté l’entraîneuse et copropriétaire qui avait effectué le voyage avec l’équipe nommée Karma. Nous avions participé avec d’autres pays à un spectacle dans le stade juste avant la cérémonie de fermeture. C’était aussi intéressant d’offrir une telle visibilité à notre discipline devant le Comité olympique pour faire avancer notre sport.»

Une première au Canada

Jacob-Monette, qui rêve à une présence du cheerleading dans le programme olympique un jour, croit que les récents résultats de l’association Flyers All Starz pourraient offrir de nouvelles opportunités. Pour cause, l’équipe Karma s’est imposée dans la prestigieuse catégorie «International Open niveau 6» lors de la compétition tenue, du 27 au 29 avril, au centre ESPN. La formation Notorious, dans la catégorie «International Global Coed niveau 5», et Knockout, dans «l’International Global niveau 5», ont aussi obtenu une médaille d’or.

«Pour la première fois au Canada, trois médailles d’or sont remportées, et ce, par le même programme», a noté Jacob-Monette, ajoutant que son association a obtenu deux autres podiums pendant ces Championnats du monde.

Former des individus

Au total, l’association Flyers All Starz avait réussi à qualifier sept équipes pour un total de 182 athlètes.

«Il faut savoir que nos athlètes travaillent pendant plusieurs mois en vue de cette compétition, a souligné Jacob-Monette. Ce qui me rend particulièrement fière, c’est justement de voir l’évolution des athlètes au cours d’une saison. Ils grandissent en tant qu’athlète, mais aussi en tant qu’individu.»